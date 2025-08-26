صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
انسانی سمگلنگ میں ملوث ملزمہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے انسانی سمگلنگ میں ملوث ماں بیٹے کی درخواست ضمانت پر ملزمہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے۔۔۔

 اسکی عبوری ضمانت میں چار ستمبر تک توسیع کر دی۔ جسٹس اکبر علی نے پر سماعت کی،اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نسیم ثقلین نے دلائل دئیے کہ خاتون سمیت چار افراد کے خلاف ایس آئی اے فیصل آباد یکم جنوری 2025 کو مقدمہ درج کیا۔خاتون ثریا بی بی اپنے تین بیٹوں کے ساتھ مل کر انسانی سمگلنگ کا کاروبار میں ملوث ہے ،ملزمہ کے دو بیٹے مصطفی اور مرتضیٰ لیبیا میں مقیم ہیں،ملزمہ کا بیٹا افضل پاکستان میں باہر بھجوانے کے معاملات طے کرتا ہے ،ملزم اپنی والدہ اور بھابی کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے بھجواتے رہے ہیں،ملزموں کے بھجوائے گئے پانچ افراد لیبیا کشتی حادثہ میں ہلاک ہو گئے تھے ،تمام افراد کو سعودی عرب پھر لیبیا اور سمندر کے راستے ڈنکی لگوا کر اٹلی بھجواتے ہیں،ملزم اس سے قبل بھی متعدد افراد کو بیرون ملک بھجوا چکے ہیں،ملزم غیر قانونی کام میں ملوث ہیں،عدالت ضمانت کی درخواست مسترد کرے ،عدالت نے خاتون ملزمہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے خاتون کی عبوری ضمانت میں چار ستمبر تک ملتوی کردی۔

