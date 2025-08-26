آئندہ ہفتے کچرہ اٹھانے کے بل بھیجے جائینگے : ایل ڈبلیو ایم سی
لاہور( اپنے سٹی رپورٹر سے)لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مطابق لاہور میں آئندہ ہفتے کچرا اٹھانے کے بل بھیجے جائینگے۔
ترجمان ایل ڈبلیو ایم سی کے مطابق ابتدائی طور پر پوش علاقوں اور کمرشل مارکیٹس سے فی مرلہ کے حساب سے بل لیے جائینگے ۔ 9ٹاؤنز میں مرحلہ وار سینی ٹیشن بل بھیجے جائینگے ، بلوں کی پرنٹنگ جاری ہے ، آئندہ ہفتے سے شہریوں کو بل موصول ہونا شروع ہو جائینگے ۔شہر میں 5تا 40مرلہ عمارت کو 300سے 5000روپے کا بل بھیجا جائے گا،اسی طرح دیہات میں اس رقبے کی عمارت کا بل 200سے 400روپے ہو گا۔