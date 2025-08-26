لیپ ٹاپ سکیم کے دوسرے فیز کااگلے ماہ سے آغاز
لاہور(خبر نگار)لیپ ٹاپ سکیم کے دوسرے فیز کا آغاز کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا۔ اگلے ماہ سے طلبہ میں میرٹ لیپ ٹاپ تقسیم کرنا شروع کیے جائیں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب لیپ ٹاپ سکیم کے تحت محکمہ ہائر ایجوکیشن نے لیپ ٹاپس کی تقسیم کا شیڈول تیار کرلیا ۔وزیر اعلیٰ مریم نواز ستمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے سے لیپ ٹاپ تقسیم کریں گی۔پہلے مرحلے میں لاہور ڈویژن کے طلبہ میں 14 ہزار لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے تھے ۔دوسرے مرحلے میں دیگر ڈویژنز کے طلبہ کو خصوصی تقریب میں لیپ ٹاپ دیئے جائینگے۔