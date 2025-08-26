ملازمین نے پی ایم ایس منسٹریل کوٹہ کی 21 اسامیوں کیلئے امتحان دیا
لاہور(خبر نگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن نے صوبائی حکومت کے گریڈ 1 سے 16 تک کے حاضر سروس ملازمین سے پی ایم ایس منسٹریل کوٹہ کی 21 اسامیوں کیلئے انگلش اور اردو مضمون کا پیپر لیا۔
تحریری امتحان فیز ٹو میں 5ہزار سے زائد امیدواروں نے شرکت کی۔ سیکرٹری پی پی ایس سی افضال احمد اور ممبر حسن اقبال نے مختلف امتحانی مراکز میں انتظامات کا جائزہ لیا ۔ ممبر ان پی پی ایس سی نے موبائل فون جیمرز ، واٹرکولرز اور معذور امیدواروں کیلئے ویل چیئر ودیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیز ٹو کے امتحان میں امیدواروں کو سائیکالوجیکل اسیسمنٹ اور انٹرویو کیلئے بلایا جائے گا۔