ایل ڈی اے کے بجٹ 2025-26 میں اہم انکشافات
لاہور (شیخ زین العابدین)ایل ڈی اے کے بجٹ 2025-26 میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ایل ڈی اے کی دو بڑی سکیموں ایونیو ون اور گلبرگ میں ترقیاتی منصوبے گورننگ باڈی سے منظور ہی نہیں کرائے گئے۔
اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود سکروٹنی کمیٹی اور گورننگ باڈی لاعلم رہی۔اتھارٹی ممبران نے اس صورتحال پر سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق شعبہ انجینئرنگ نے صرف مختص شدہ رقم کی منظوری حاصل کی مگر یہ نہیں بتایا کہ کس سکیم میں کون سا ترقیاتی منصوبہ شروع کیا جانا ہے ۔ ایل ڈی اے ایونیو ون ہاؤسنگ سکیم کیلئے بارہ سال میں چار مرتبہ فنڈز کی منظوری لی گئی، اس دوران آٹھ ارب خرچ کیے گئے جن سے کہاں ترقیاتی کام ہوئے ، گورننگ باڈی لاعلم رہی۔بجٹ 2025-26 میں شعبہ انجینئرنگ نے ایونیو ون کیلئے فنڈز کا تقاضا کیا مگر گورننگ باڈی نے انکار کر دیا۔ اتھارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہر نیا ترقیاتی منصوبہ صرف گورننگ باڈی کی منظوری کے بعد ہی شروع ہوگا۔بغیر منظوری ترقیاتی کام کرنے پر اتھارٹی ممبران نے سخت ناراضی کا اظہار کیا۔ اس صورتحال پرسکیموں میں کاموں کیلئے سپروائزری کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ۔گلبرگ کیلئے سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ ماڈل پر فنڈز دینے کا کیس ڈیفر کر دیا گیا۔ اتھارٹی کے مطابق ہر سڑک کیلئے علیحدہ فنڈز فراہم کیے جائینگے تاکہ نگرانی اور شفافیت یقینی بنائی جا سکے۔