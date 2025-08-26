صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ڈی اے کے بجٹ 2025-26 میں اہم انکشافات

  • لاہور
ایل ڈی اے کے بجٹ 2025-26 میں اہم انکشافات

لاہور (شیخ زین العابدین)ایل ڈی اے کے بجٹ 2025-26 میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ایل ڈی اے کی دو بڑی سکیموں ایونیو ون اور گلبرگ میں ترقیاتی منصوبے گورننگ باڈی سے منظور ہی نہیں کرائے گئے۔

اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود سکروٹنی کمیٹی اور گورننگ باڈی لاعلم رہی۔اتھارٹی ممبران نے اس صورتحال پر سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق شعبہ انجینئرنگ نے صرف مختص شدہ رقم کی منظوری حاصل کی مگر یہ نہیں بتایا کہ کس سکیم میں کون سا ترقیاتی منصوبہ شروع کیا جانا ہے ۔ ایل ڈی اے ایونیو ون ہاؤسنگ سکیم کیلئے بارہ سال میں چار مرتبہ فنڈز کی منظوری لی گئی، اس دوران آٹھ ارب خرچ کیے گئے جن سے کہاں ترقیاتی کام ہوئے ، گورننگ باڈی لاعلم رہی۔بجٹ 2025-26 میں شعبہ انجینئرنگ نے ایونیو ون کیلئے فنڈز کا تقاضا کیا مگر گورننگ باڈی نے انکار کر دیا۔ اتھارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہر نیا ترقیاتی منصوبہ صرف گورننگ باڈی کی منظوری کے بعد ہی شروع ہوگا۔بغیر منظوری ترقیاتی کام کرنے پر اتھارٹی ممبران نے سخت ناراضی کا اظہار کیا۔ اس صورتحال پرسکیموں میں کاموں کیلئے سپروائزری کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ۔گلبرگ کیلئے سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ ماڈل پر فنڈز دینے کا کیس ڈیفر کر دیا گیا۔ اتھارٹی کے مطابق ہر سڑک کیلئے علیحدہ فنڈز فراہم کیے جائینگے تاکہ نگرانی اور شفافیت یقینی بنائی جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد کے ایمر جنسی وارڈ کی صورتحال تشویشناک ، ڈاکٹرز ، سٹاف ڈیوٹی سے غائب

ٹوبہ :ربیع الاول کے دوران سکیورٹی ، امن کمیٹی کا اجلاس

فیڈمک کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ،چیئرمین رانا اظہر وقار کی شر کت

چنیوٹ:محکموں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کیلئے الرٹ رہنے کا حکم

سمندری روڈ :2غیر قانونی سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام

کھانے پینے کی ہر شے مہنگی ، تنخواہ کم ، مزدوروں کا احتجاج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس