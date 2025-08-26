صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری ایجوکیشن ،چیئرمین ٹاسک فورس کا سکولوں کامعائنہ

  • لاہور
لاہور(خبرنگار)وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی ہدایت پر محکمہ تعلیم کا خصوصی سکواڈ سکولوں کی حالت زار کی بدلنے کیلئے متحرک ہے۔

اس ضمن میں سیکرٹری ایجوکیشن خالد نذیر وٹو اور چیئرمین ٹاسک فورس مزمل محمود نے مختلف اضلاع میں سکولوں کی عمارتوں، کلاس رومز اور بنیادی سہولیات کے فقدان کا معائنہ کیا۔ غلط معلومات فراہمی پر سی ای او ایجوکیشن اوکاڑہ کی سرزنش کرتے ہوئے دو دن میں درست ڈیٹا جمع کرانے کی ہدایت کی گئی جبکہ سہولیات فراہمی کیلئے اقدامات پر سی ای او ساہیوال اور سی ای او پاکپتن کی کوششوں کو سراہا گیا۔ سیکرٹری ایجوکیشن خالد نذیر وٹو نے ضلعی ایجوکیشن افسروں پر واضح کیا کہ سہولیات کا فقدان دور کرنے کیلئے اقدامات کو وزیر اعلیٰ مریم نواز خود مانیٹر کر رہی ہیں ،وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق سکولوں میں سہولیات یقینی بنانے کیلئے سنجیدہ اقدامات کئے جائیں۔ وزیر تعلیم کا خصوصی سکواڈ تمام اضلاع کے دورے کر رہا ہے اورتعلیمی سہولیات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ضلعی ایجوکیشن اٹھارٹیز کی جانب سے دی گئی معلومات کوکراس چیک بھی کر رہا ہے داخلوں کی شرح اور بنیادی تعلیمی سہولیات فراہمی کے معاملے پر کوتاہی نہ برتی جائے ۔ سہولیات بارے غلط یا نامکمل معلومات فراہمی پر متعلقہ ایجوکیشن اتھارٹی کیخلاف سخت ایکشن ہوگا۔

