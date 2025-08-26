صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہِ ربیع الاول کو میلاد تاجدار ختم نبوت کے طور پر منائینگے : اشرف جلالی

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر)تحریک لبیک یارسول اللہ کے سربراہ اور تحریک صراط مستقیم کے بانی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے ماہ ِربیع الاول کی آمد پرکہا ہے کہ آمدِ مصطفیٰؐ کی خوشی آفاقی ہے۔

کائنات میں خاتم النبین ؐکی جلوہ گری عیدوں کی عید ہے۔ تحریک لبیک ماہِ ربیع الاول کو میلاد تاجدار ختم نبوت و معصو میت کے طور پر منائے گی۔مقررین عقیدہ ختم نبوت،میلاد وسیرت مصطفیؐ کے پہلو اجاگر کرینگے ۔ محبت اہل بیت و صحابہ کو بیان کیا جائیگا۔ حکومت محافل میلاد کی سکیورٹی یقینی بنائے ،اجازت اور منظوری کے نام پر محافل میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے ۔ عید میلاد النبی ؐکیخلاف اشتعال انگیز لٹریچر پر پابندی لگانے اور انتشار پھیلانیوالوں کیساتھ سختی سے نمٹا جائے۔

