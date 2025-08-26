نبی کریمؐ کی ولادت سے بڑھ کر کوئی بڑی خوشی نہیں ، طاہرالقادری
لاہور (نمائندہ دنیا )تحریک منہاج القرآن کے بانی و سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر طاہرالقادری نے آمدِ ربیع الاول پر پوری اُمت مسلمہ کو ولادتِ نبی کریم ؐ کی مبارکباد دیتے کہا ہے کہ ماہِ ربیع الاول خوشی اور محبت کا پیغام لیکر آتا ہے۔
بلاشبہ آپؐ کی ولادت سے بڑھ کر کائنات کیلئے اور کوئی بڑی خوشی اور نعمت نہیں ۔ آپؐ نے دنیا کو علم سے محبت کرنا سکھایا اور حقوق و فرائض کا جامع چارٹر عطا کیا۔ پہلی بار انسانوں کیساتھ جانوروں کے حقوق کا بھی تصور پیش کیا اور اعتدال و رواداری کی فکر دی۔ حضور ؐکیساتھ حقیقی عقیدت و محبت یہ ہے کہ آپؐ کی سیرتِ طیبہ کو معمولات کا حصہ بنالیاجائے۔