صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نبی کریمؐ کی ولادت سے بڑھ کر کوئی بڑی خوشی نہیں ، طاہرالقادری

  • لاہور
نبی کریمؐ کی ولادت سے بڑھ کر کوئی بڑی خوشی نہیں ، طاہرالقادری

لاہور (نمائندہ دنیا )تحریک منہاج القرآن کے بانی و سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر طاہرالقادری نے آمدِ ربیع الاول پر پوری اُمت مسلمہ کو ولادتِ نبی کریم ؐ کی مبارکباد دیتے کہا ہے کہ ماہِ ربیع الاول خوشی اور محبت کا پیغام لیکر آتا ہے۔

بلاشبہ آپؐ کی ولادت سے بڑھ کر کائنات کیلئے اور کوئی بڑی خوشی اور نعمت نہیں ۔ آپؐ نے دنیا کو علم سے محبت کرنا سکھایا اور حقوق و فرائض کا جامع چارٹر عطا کیا۔ پہلی بار انسانوں کیساتھ جانوروں کے حقوق کا بھی تصور پیش کیا اور اعتدال و رواداری کی فکر دی۔ حضور ؐکیساتھ حقیقی عقیدت و محبت یہ ہے کہ آپؐ کی سیرتِ طیبہ کو معمولات کا حصہ بنالیاجائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس، سڑکوں کی تعمیرومرمت کی دو سکیموں کی منظوری

آر پی او کی زیر صدارت ریجنل کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس

ربیع الائول عقیدت، احترام ،شان و شوکت سے منایا جا ئیگا، ڈی سی

نقشے منظور نہ کمرشلائزیشن فیس جمع ،غیر قانونی عمارتیں اور دکانیں سیل

ڈی پی او میانوالی کا آفس کی برانچز کا وزٹ،معلومات لیں ، صفائی چیک کی

کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک للیانی کا اچانک دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس