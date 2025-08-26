صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارنگ : آٹا، گھی، چینی کی قیمتوں میں اضافہ، انتظامیہ ناکام

  • لاہور
نارنگ : آٹا، گھی، چینی کی قیمتوں میں اضافہ، انتظامیہ ناکام

نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)شہر میں آٹا، گھی اور چینی کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ، انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہوگئی، آٹے کی قیمت میں 10% اضافے سے 100 روپے کلو چینی کی قیمت 5% اضافے کے ساتھ 200 روپے کلو۔۔۔

 جبکہ گھی کی قیمت 3% اضافے کے ساتھ 550 سے 560 روپے کلوگرام تک پہنچ گئی ہے ، انتظامیہ مہنگائی کے خاتمے کیلئے سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی، غریب عوام کیلئے دو وقت کا کھاناپوراکرنامشکل ہوچکاہے ، آٹا ،چینی اور گھی روزمرہ ضرورت کی اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں میں اضافے سے غریب آدمی پس کر رہ گیا، شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہو چکی، اشیا خورونوش ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اورخود ساختہ مہنگائی عوام کو زندہ درگو کرنے کے مترادف ہے ، شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے حکومتی ایوانوں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد کے ایمر جنسی وارڈ کی صورتحال تشویشناک ، ڈاکٹرز ، سٹاف ڈیوٹی سے غائب

ٹوبہ :ربیع الاول کے دوران سکیورٹی ، امن کمیٹی کا اجلاس

فیڈمک کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ،چیئرمین رانا اظہر وقار کی شر کت

چنیوٹ:محکموں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کیلئے الرٹ رہنے کا حکم

سمندری روڈ :2غیر قانونی سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام

کھانے پینے کی ہر شے مہنگی ، تنخواہ کم ، مزدوروں کا احتجاج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس