نارنگ : آٹا، گھی، چینی کی قیمتوں میں اضافہ، انتظامیہ ناکام
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)شہر میں آٹا، گھی اور چینی کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ، انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہوگئی، آٹے کی قیمت میں 10% اضافے سے 100 روپے کلو چینی کی قیمت 5% اضافے کے ساتھ 200 روپے کلو۔۔۔
جبکہ گھی کی قیمت 3% اضافے کے ساتھ 550 سے 560 روپے کلوگرام تک پہنچ گئی ہے ، انتظامیہ مہنگائی کے خاتمے کیلئے سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی، غریب عوام کیلئے دو وقت کا کھاناپوراکرنامشکل ہوچکاہے ، آٹا ،چینی اور گھی روزمرہ ضرورت کی اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں میں اضافے سے غریب آدمی پس کر رہ گیا، شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہو چکی، اشیا خورونوش ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اورخود ساختہ مہنگائی عوام کو زندہ درگو کرنے کے مترادف ہے ، شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے حکومتی ایوانوں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔