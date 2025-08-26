آئی جی نے ملازمین، اہلخانہ کے مسائل سنے ، ریلیف کیلئے احکامات
لاہور(سٹاف رپورٹر)آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے پولیس ملازمین اور انکے اہلخانہ نے سنٹرل پولیس آفس میں ملاقات کی۔ آئی جی نے ملازمین کے مسائل سنے اور فوری ریلیف کیلئے احکامات جاری کیے۔
شہید کانسٹیبل حیدر کے والد کی درخواست،ہیڈ کانسٹیبل مدثر فاروق کی ٹرانسفر درخواست،اسسٹنٹ خالد محمود کی ٹرانسفر کینسل درخواست ، 3 سائیکالوجسٹس ڈاکٹر نفجہ فاطمہ، نازیہ پروین ، مسرت یاسمین کی ریگولرائزیشن درخواست ، 4 سب انسپکٹرز عاطف مجید، وسیم ، کلیم اللہ اور بدر ظہیر کی پروموشن کی درخواستوں پر متعلقہ پولیس افسروں کو ریلیف فراہم کرنیکی ہدایت کی۔ آئی جی نے ڈسپلن، ایڈمن، پروموشن اور ویلفیئر سے متعلقہ دیگر درخواستوں پر بھی احکامات جاری کئے۔