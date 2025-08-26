سیکرٹری داخلہ کا پنجاب پریزن سٹاف ٹریننگ کالج کا دورہ
لاہور(سیاسی نمائندہ)سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے پنجاب پریزن سٹاف ٹریننگ کالج ساہیوال کا دورہ کیا اور تربیت کے مختلف مراحل کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر، ایڈیشنل سیکرٹری پریزن عاصم رضا، ڈی جی پروبیشن اینڈ پیرول شاہد اقبال، ڈی آئی جی پریزن ساہیوال کامران انجم بھی انکے ہمراہ تھے ۔ سیکرٹری داخلہ نے ویپن ہینڈلنگ، پریزن لاز، آئی ٹی اور سائیکالوجی کی کلاسز کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ٹریننگ کالج میں جسمانی تربیت، کھیل اور سپیشل پریڈ کا معائنہ کیا۔ سیکرٹری داخلہ نے ٹریننگ کالج میں جیل میں درپیش چیلنجز کو اصلاحات کے مواقع میں تبدیل کرنا کے عنوان سے کنونشن میں شرکت کی اورخطاب میں کہاکہ پریزن سٹاف ٹریننگ کالج کا دائرہ کار محکمہ داخلہ کے دیگر ذیلی اداروں تک بڑھایا جا رہا ہے ۔ جیل افسروں کی طرح پروبیشن اینڈ پیرول اور سول ڈیفنس کے افسران بھی کالج سے تربیت حاصل کر سکیں گے ۔ انہوں نے بتایا کہ ٹریننگ کالج کو محکمہ داخلہ کے زیر انتظام جدید تحقیقی ادارہ بنائیں گے جو پریزن قوانین، اصلاحات اور معاشرتی بھلائی کے حوالے سے کام کریگا۔ سیکرٹری داخلہ نے بتایا کہ پنجاب میں جیل اصلاحات کے جامع منصوبے پر عملدرآمد کر رہے ہیں۔ اسیران کے حقوق کے تحفظ کیساتھ انہیں ہنرمند بنا کر معاشی طور پر خودکفیل بنایا جا رہا ہے ۔ سیکرٹری داخلہ نے پریزن سٹاف ٹریننگ کالج کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو سراہا اور کہا کہ پریزن سٹاف ٹریننگ کالج ساہیوال میں اسیران کی اصلاح کیلئے عمدہ تربیت کروائی جا رہی ہے۔