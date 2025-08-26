وزیرصحت کی زیر صدارت انسدادِ ڈینگی سے متعلق اجلاس
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)انسدادِ ڈینگی کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جسکی صدارت صوبائی وزیرِ صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق اور رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب نے کی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا اجلاس میں صوبہ بھر میں ڈینگی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔
ڈینگی پر قابو پانے کیلئے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرناہوگا۔ حکومت پنجاب ڈینگی کے تدارک کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔ فیلڈ افسروں کو بھی متحرک رہنا ہو گا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر حسن وقار چیمہ، رکن قومی اسمبلی دانیال چودھری، ملک ابرار، ممبران صوبائی اسمبلی، اسسٹنٹ کمشنرز، ہیلتھ حکام اور دیگر متعلقہ محکمہ جات کے نمائندگان نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر راولپنڈی ڈاکٹر سجاد نے محکموں کی کارکردگی پیش کی۔ اجلاس میں ناقص کارکردگی کے حامل افسروں کیخلاف کارروائی کیلئے متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز کو مراسلہ لکھنے کی ہدایت کی گئی ۔ رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب نے اس موقع پر کہا انسدادِ ڈینگی کیلئے عوامی تعاون سب سے زیادہ اہم ہے ۔ شہری اپنے گھروں اور اردگرد کے علاقوں کو صاف رکھیں تاکہ ڈینگی لاروا کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے ۔ حکومت اور عوام کے تعاون سے ڈینگی کو شکست دی جائے گی۔