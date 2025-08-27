صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہربنس پورہ : محلہ داروں کی لڑائی گولی طالبہ کوجالگی

  • لاہور
ہربنس پورہ : محلہ داروں کی لڑائی گولی طالبہ کوجالگی

لاہور (کرائم رپورٹر) ہربنس پورہ کے علاقہ میں محلہ داروں کی لڑائی میں فائرنگ سے ایم بی بی ایس کی طالبہ شدید زخمی ہو گئی۔

تفصیلات کے مطابق ملزم سکندر، عدیل اور سنی کا محلہ داروں کیساتھ لڑائی جھگڑا ہوا۔ملزم سکندر نے ہوائی فائرنگ کی۔فائر چھت پر کھڑی ایم بی بی ایس کی فائنل ائیر کی طالبہ آمنہ کو لگا۔ جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ طالبہ سروسز ہسپتال میں آئی سی یو میں داخل ہے ۔لڑکی کی حالت انتہائی تشویشناک ناک ہے ۔مقدمہ درج ہوا نہ ہی کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی۔

