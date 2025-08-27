صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر کو سینڈیکیٹ کاچیئرمین لگانے کے فیصلے پرشدیدردعمل

  • لاہور
وزیر کو سینڈیکیٹ کاچیئرمین لگانے کے فیصلے پرشدیدردعمل

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے، خبرنگار)دنیا نیوز کی خبر وزیر ہائر ایجوکیشن کو جامعات کی سنڈیکیٹ کا چیئرمین لگانے کا فیصلہ پر ایجوکیشن حلقے حرکت میں آگئے۔

فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشنز پنجاب چیپٹر نے ہنگامی اجلاس طلب کیا۔شرکا نے متفقہ طور پر پنجاب حکومت کی جانب سے پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کی خودمختاری کو مجروح کرنے کے حالیہ اقدامات کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے ان تجاویز کو واپس نہ لیا تو یونیورسٹیوں میں ہڑتال کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری،شہری کولوٹ کرمرغابنا دیا،بدترین تشدد

ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز 30اکتوبر کو ہو گا

جماعت اسلامی کا اتوارکو حقوق کراچی مارچ کا اعلان

تیزرفتار ٹرک نے موٹرسائیکل سوار کوکچل دیا

پولیس چیف کی سرچ آپریشنز مزید موثر بنانے کی ہدایت

صوبائی محتسب کی زیرصدارت مشیران کااجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر