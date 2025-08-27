وزیر کو سینڈیکیٹ کاچیئرمین لگانے کے فیصلے پرشدیدردعمل
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے، خبرنگار)دنیا نیوز کی خبر وزیر ہائر ایجوکیشن کو جامعات کی سنڈیکیٹ کا چیئرمین لگانے کا فیصلہ پر ایجوکیشن حلقے حرکت میں آگئے۔
فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشنز پنجاب چیپٹر نے ہنگامی اجلاس طلب کیا۔شرکا نے متفقہ طور پر پنجاب حکومت کی جانب سے پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کی خودمختاری کو مجروح کرنے کے حالیہ اقدامات کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے ان تجاویز کو واپس نہ لیا تو یونیورسٹیوں میں ہڑتال کی جائے گی۔