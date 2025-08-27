صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیلوں میں فری شٹل سروس کا آغاز

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)پنجاب کی جیلوں میں فری شٹل سروس کا آغاز۔لاہور کی سنٹرل جیل سے شروع ہونے والی سروس جلد صوبے بھر میں پھیلائی جائے گی۔

خواتین، بچوں اور بزرگوں کو شدید موسم اور پیدل چلنے کی دشواری سے نجات ملے گی۔ سنٹرل جیل لاہور میں فری الیکٹرک شٹل سروس کا افتتاح کر دیا گیا۔ شٹل سروس جیل کے داخلی دروازے سے انتظار گاہ اور ملاقاتی شیڈ تک مفت فراہم ہوگی۔چیئرپرسن ٹاسک فورس رانا منان اور سیکرٹری داخلہ پنجاب نے اہل خانہ کے ساتھ الیکٹرک کارٹ میں سفر بھی کیا۔ حکام کے مطابق یہ سہولت جلد پنجاب کی تمام جیلوں میں میسر ہوگی۔

