سوسائٹیز کو زمین کے اصل مقاصد کا پابند بنانیکا فیصلہ

  • لاہور
سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈویلپمنٹ اتھارٹیز، پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی اور واسا سمیت تمام ادارے مل کر مشترکہ لیگل فریم ورک تشکیل دیں گے۔ سوسائٹیز کو زمین کے اصل مقاصد کے لیے استعمال کا پابند بنایا جائے گا۔

