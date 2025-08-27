صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیلا گنبد منصوبہ، سیوریج ، واٹر سپلائی لائنز کی منتقلی شروع

  • لاہور
نیلا گنبد منصوبہ، سیوریج ، واٹر سپلائی لائنز کی منتقلی شروع

لاہور(شیخ زین العابدین)لاہور کے تاریخی علاقے نیلا گنبد میں اپ گریڈیشن منصوبہ تیزی سے عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔ فوارے، گرین بیلٹس اور درخت مسماری کی زد میں آ چکے ہیں۔

ٹیپا اور دیگر اداروں نے یوٹیلٹیز کی شفٹنگ کے ساتھ ہی عمارتیں گرانے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ پی ایچ اے کے خوبصورت فوارے اور گرین بیلٹس توڑ دیے گئے ہیں، جبکہ چھبیس درختوں کو دوسری جگہ ٹرانسپلانٹ کرنے کا عمل شروع کیا گیا ہے تاکہ سبزہ بچایا جا سکے ۔لیسکو کی یوٹیلٹیز، بجلی کے کھمبے اور تاریں بھی ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کی جا رہی ہیں۔ واسا نے سیوریج اور واٹر سپلائی لائنز کی شفٹنگ شروع کر دی ہے۔

