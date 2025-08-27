صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم 3100 روپے من فروخت ہونے لگی

  • لاہور
لاہور(عمران اکبر)رواں ہفتے 100 فی من اضافے سے 3100 روپے من قیمت جاپہنچی۔ تفصیلات کے مطابق 10 روز گندم کی فی من میں 9 سو روپے خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔

 22 سو روپے فی من گندم 31 سو روپے فی من فروخت ہونے لگی، 20 کلو آٹا کاتھیلہ 17 سو 10 ،روپے میں فروخت ہونے لگا، روٹی دو روپے اضافے کے ساتھ متعدد تندروں پر 16روپے فروخت کا انکشاف ہوا ہے، پنجاب بھر کی انتظامیہ قیمتوں کو روکنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضاکا کہنا ہے گندم کی قیمت پنجاب حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی ،پنجاب حکومت نے اسے ڈی ریگولیٹ کر رکھا ہے، اب گندم اور آٹے کی قیمت مارکیٹ میکنزم طے کرے گا۔ یہ زبردستی کب تک قیمت کو روک سکتے ہیں، چند روز میں آٹے کی قیمت بھی مزید بڑھنے کا امکان ہے۔

