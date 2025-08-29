علی رضاآباد میں ایکسین کی کارروائی، 11 بجلی چور پکڑے گئے
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ایکسین رائیونڈ محمد علی رضا اور ایس ڈی او محمد عرفان نے پولیس اور رینجرز کے ہمراہ کارروائی کی، کارروائی کے دوران رائیونڈ روڈ اور علی رضا آباد سے 11 بجلی چور پکڑے گئے۔۔۔
صارفین ڈائریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کررہے تھے ، ایکسین رائیونڈ محمد علی رضا کا کہنا ہے کہ لیسکو نے تمام کنکشنز منقطع کرکے میٹر اور تاریں قبضہ میں لے لیں،تمام بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کرا دیئے گئے ،بجلی چوری میں سہولت کاری پر میٹر ریڈر کو معطل کردیا گیا،بجلی چوری کا تخمینہ لگا کر ڈیٹیکشن بل چارج کیے جارہے ہیں، بجلی چوروں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔