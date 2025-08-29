صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی پریس کلب کاہنہ کے انتخابات

  • لاہور
مرکزی پریس کلب کاہنہ کے انتخابات

کاہنہ(نمائندہ دنیا)مرکزی پریس کلب کاہنہ کے انتخابات مکمل ہوگئے، تقریب میں بانی زاہد حسین شاہ اور سینئر وکلانے خصوصی شرکت کی۔

اس موقع پرعہدیداروں کاانتخاب کیا گیا، ندیم ثاقب بٹ چیئرمین، سید ساجد بخاری سینئر نائب صدر،حاجی اسلم ، کلیم اللہ راجپوت نائب صدور، انتظار مدنی جنرل سیکرٹری اورافتخار شاکر ایڈیشنل جنرل سیکر ٹر ی منتخب ہوئے، بانی مرکزی پریس کلب زاہد حسین شاہ، عرفان شاہ کو سرپرستِ اعلیٰ اور منیر بھٹی کو ممبر سپریم کونسل نامزد کیا گیا،لیگل ونگ میں دانش بخاری، مرید علی بھٹہ، انتظار مدنی اور شاہد نوشاہی ایڈووکیٹ ہائیکورٹ کو نامزد کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی جاری، وزیر صحت

پی این سی اے میں مون سون شجرکاری مہم افتتاح

چودھری سالک کا دورہ بونیر، متاثرین میں امدادی چیک تقسیم

بجلی بلوں میں پی ٹی وی لائسنس فیس ختم کر دی، چیف ایگزیکٹو آئیسکو

بینک آف خیبر نے 2025کی ششماہی مدت کیلئے مالی نتائج کا اعلان کر دیا

سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈیڑھ کر وڑ روپے کی ڈکیتی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ