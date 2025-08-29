مرکزی پریس کلب کاہنہ کے انتخابات
کاہنہ(نمائندہ دنیا)مرکزی پریس کلب کاہنہ کے انتخابات مکمل ہوگئے، تقریب میں بانی زاہد حسین شاہ اور سینئر وکلانے خصوصی شرکت کی۔
اس موقع پرعہدیداروں کاانتخاب کیا گیا، ندیم ثاقب بٹ چیئرمین، سید ساجد بخاری سینئر نائب صدر،حاجی اسلم ، کلیم اللہ راجپوت نائب صدور، انتظار مدنی جنرل سیکرٹری اورافتخار شاکر ایڈیشنل جنرل سیکر ٹر ی منتخب ہوئے، بانی مرکزی پریس کلب زاہد حسین شاہ، عرفان شاہ کو سرپرستِ اعلیٰ اور منیر بھٹی کو ممبر سپریم کونسل نامزد کیا گیا،لیگل ونگ میں دانش بخاری، مرید علی بھٹہ، انتظار مدنی اور شاہد نوشاہی ایڈووکیٹ ہائیکورٹ کو نامزد کیا گیا۔