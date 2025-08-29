صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلابی صورتحال کے سدباب کیلئے ڈیمز اولین ضرورت:مقررین

  • لاہور
سیلابی صورتحال کے سدباب کیلئے ڈیمز اولین ضرورت:مقررین

لاہور(نامہ نگار خصوصی)پاکستان فورم کے ماہانہ اجلاس میں ملک میں سیلابی صورتحال کے سدباب کے لئے ڈیمز کی تعمیر کو ملک کی اولین ضرورت قرار دیتے ہوئے۔۔۔

 اس حوالہ سے سنجیدہ اقدامات پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر ملک میں بروقت ڈیمز کی تعمیر ممکن بنتی تو بارشوں کا عمل سیلابی صورتحال اختیار کر کے زحمت کا باعث نہ بنتا اور ڈیمز ملک میں توانائی کے بحران کے خاتمہ اور زراعت کی مضبوطی کا باعث بنتے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری کی رہائش گاہ پر منعقدہ اجلاس میں ممتاز صحافی مجیب الرحمن شامی، بیگم مہناز رفیع، احمد بلال محبوب، سلمان غنی و دیگر نے شرکت کی ، اجلاس میں تنویر شہزاد کے بڑے بھائی کے انتقال پر ایصال ثواب کیلئے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔

