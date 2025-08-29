صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے نقصانات ، ایجوکیشن اتھارٹیز سے رپورٹ طلب

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)بارشیں اور سیلاب کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے محکمہ سپیشل ایجوکیشن کے بعد محکمہ سکول ایجوکیشن کی بھی ہدایت کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے سکولوں کے نقصانات کی رپورٹ طلب ،سی ای اوز اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو خود دورے کرنے کی ہدایت کی ہے ۔تمام 36 ایجوکیشن اتھارٹیز سے رپورٹ طلب کی ہے ۔رپورٹ مانیٹرنگ گروپ اور ای میل کے ذریعے بھیجنے کی ہدایت کی ہے ۔رپورٹ کے بنیاد پر حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کی جائے گی۔ بعض اضلاع میں سکولوں کی باؤنڈری والز متاثر ہوئی ہیں۔

