تیتر و سانڈھے کا شکار، 21 شکاریوں کے چالان
لاہور(اے پی پی)جنگلی حیا ت کے غیرقانونی شکار خصوصاً بٹیر کی غیرقانونی نیٹنگ اور ڈیلنگ میں ملوث شکاریوں اور بیوپاریوں کا تعاقب جاری ہے۔
ترجمان کے مطابق گزشتہ روز پنجاب کے مختلف اضلاع اوکاڑہ ، جھنگ ،خانیوال ،میانوالی ، سرگودھا ، ڈی جی خان ، مظفر گڑھ اور راجن پور سے بٹیر کی غیرقانونی نیٹنگ ، ڈیلنگ اور تیتر کے غیرقانونی شکار میں ملوث 21 شکاریوں کے چالان کئے گئے ، ملزموں کے قبضہ سے 136زندہ بٹیر بھی اپنی تحویل میں لے لیے گئے جبکہ مختلف مقامات پر تنصیب کئے گئے بٹیر کے 15نیٹنگ گیئرز بھی قبضہ میں لیکر قانونی کارروائی کاآغاز کردیاگیا ہے ۔ترجمان کے مطابق اسسٹنٹ چیف وائلڈلائف ضلع اوکاڑہ محمد سرفراز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بٹیر کا ایک نیٹنگ گیئربرآمد کرکے ایک غیرقانونی شکاری کو گرفتار کرکے قانونی چارہ جوئی شروع کردی ہے۔