صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راشن کارڈ، مزدوروں کو کسی قسم کی سبسڈی نہ مل سکی

  • لاہور
راشن کارڈ، مزدوروں کو کسی قسم کی سبسڈی نہ مل سکی

لاہور(عاطف پرویز سے)محکمہ لیبر کی جانب سے شروع کی جانے والی راشن کارڈ سکیم صرف کارڈز کی تقسیم تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ اعلان کے باوجود مزدور طبقے کو تاحال کسی قسم کی سبسڈی نہیں مل سکی۔

تفصیلات کے مطابق محکمہ لیبر نے جولائی میں اعلان کیا تھا کہ صوبے کے رجسٹرڈ ورکرز کو کھانے پینے کی بنیادی اشیاپر ماہانہ تین ہزار روپے کی سبسڈی فراہم کی جائے گی، تاہم دو ماہ گزرنے کے باوجود عمل درآمد نہ ہو سکا۔ محکمہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ سبسڈی ورکرز کو راشن کارڈ کے ذریعے فراہم کی جائے گی، لیکن ابھی تک بیشتر مستحق ورکرز کارڈ سے بھی محروم ہیں۔اعداد و شمار کے مطابق اس وقت صوبے میں تقریباً 12 لاکھ ورکرز رجسٹرڈ ہیں، لیکن تاحال صرف ایک لاکھ کے قریب ورکرز کو راشن کارڈ تقسیم کیے جا سکے ہیں۔ باقی ماندہ لاکھوں مزدور سبسڈی اور راشن کارڈ کے منتظر ہیں۔ورکرز نے الزام لگایا ہے کہ محکمہ لیبر نے صرف اعلان کر کے اپنی تشہیر کی، مگر مزدور طبقے کو کوئی عملی ریلیف فراہم نہیں کیا۔ مزدور تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے جلد سبسڈی کی فراہمی شروع نہ کی تو وہ احتجاج پر مجبور ہوں گے ۔دوسری جانب محکمہ لیبر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سکیم پر عمل درآمد میں تکنیکی اور انتظامی مسائل درپیش ہیں جنہیں جلد حل کر لیا جائے گا اور تمام رجسٹرڈ ورکرز کو سبسڈی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولیو مہم،5لاکھ 70ہزار بچے ہدف

زکریا یونیورسٹی :انسداد بجلی چوری مہم، پروفیسروں کی مزاحمت

ڈپٹی کمشنر کی ایوب چوک کی آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت

انرویل ڈسٹرکٹ 340کی نومنتخب عہدیداروں کو بیجز لگانے کی تقریب

کہروڑپکا :وزیر مملکت کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

امدادی سرگرمیاں ، ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ سرگرم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ