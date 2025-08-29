صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی ٹی بی اور پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس میں معاہدہ

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)پنجاب آئی ٹی بورڈ اور پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے درمیان سروس لیول ایگریمنٹ پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی۔

پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے درمیان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جدید حل متعارف کرانے کیلئے سروس لیول ایگریمنٹ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت پی آئی ٹی بی پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کیلئے ہیومن ریسورس سسٹم، سٹیشن مینجمنٹ سسٹم نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری ویب سائٹ وضع کرے گا اور کال سنٹرسروسز بھی فراہم کرے گا۔

