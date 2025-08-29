صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کا سکول نیوٹریشن پروگرام شروع کرنیکا فیصلہ

  • لاہور
لاہور(آئی این پی)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پہلی بار اپنی نوعیت کا منفرد سکول نیوٹریشن پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

پہلے مرحلے میں لاہور کے مختلف اضلاع کے 40 سکولوں میں پروگرام کا آغاز ہوگا،نیوٹریشن پروگرام کے تحت پہلی سے پانچویں جماعت تک بچوں کو صحت بخش لنچ باکس فراہم ہوں گے ،بچوں کے لنچ باکس میں چاول، سبزیاں، دالیں اور دیگر صحت مند غذائیں شامل ہوں گی،پروگرام کی فنڈنگ کیلئے افسران و ملازمین اپنی تنخواہیں بھی بطور عطیہ دیں گے ،ڈی جی فوڈ اتھارٹی تین تنخواہیں، افسران دو اور ملازمین ایک تنخواہ پروگرام کیلئے دیں گے ۔پنجاب فوڈ اتھارٹی نیوٹریشن پروگرام کو کامیاب بنانے کیلئے مختلف این جی اوز کے ساتھ اشتراک کریگی،بچوں کی صحت و تندرستی کا تین ماہ بعد باقاعدہ اسیسمنٹ کیا جائے گا،اسیسمنٹ میں گروتھ، نظر کی بہتری اور مجموعی صحت کو جانچا جائے گا،لنچ باکس کی تیاری سے تقسیم تک تمام مراحل کی مانیٹرنگ فوڈ اتھارٹی کرے گی۔

