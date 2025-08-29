صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیک گروپ کے زیر اہتمام ملی نغموں کے مقابلے

  • لاہور
لاہور (خبرنگار) یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز کے زیر اہتمام سالانہ یونیک انٹر سکول ملی نغموں کے مقابلوں کا انعقاد یونیک گروپ کے ڈاکٹر نثار احمد رانا آڈیٹوریم میں کیا گیا۔

 جس کی صدارت چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم نے کی جبکہ تقریب کے مہمان ِ خصوصی صوبائی وزیر برائے صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر تھے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر عمران نذیر نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم نصابی سرگرمیوں سے ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کو مثبت انداز سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور منفی پراپیگنڈے کی بجائے مثبت سوچ کو فروغ دینا ہو گا۔ ہر پاکستانی کو اپنی ذمہ داری احسن انداز سے پوری کرنا ہوگی جس سے ملکی معشیت کی بحالی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرسکیں گے ۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم نے کہاکہ پاکستان ہماری پہچان ہے اور ہم دنیا کے جس خطے میں بھی جائیں گے ہماری پہچان پاکستان سے ہے ۔تقریب میں ریکٹر یونیک گروپ پروفیسر امجد علی خان، وائس چیئرمین یونیک گروپ عفیف اشرف صدیقی، ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور چودھری ، ایڈیشنل ڈائریکٹر یونیک گروپ محمد عبداللہ، اساتذہ اور طلبا کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

