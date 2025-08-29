صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی کے متاثرہ علاقو ں میں امدادی کیمپ قائم

  • لاہور
لاہور(سپیشل رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب نے بارشوں کی صورتحال کے باعث اپنے کارکنوں کی ہدایت نامہ برائے امدادی سرگرمیاں (سیلاب متاثرین) جاری کر دیا۔

چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر صدر پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب جناب راجہ پرویز اشرف کی طرف سے سیلاب کی حالیہ تباہ کاریوں کے پیشِ نظر پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی تمام تنظیموں اور عہدیداران کو درج ذیل ہدایات جاری کی جاتی ہیں، وسطی پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر امدادی کیمپ قائم کیے جائیں۔ ان کیمپوں میں متاثرین کیلئے کھانے پینے کی اشیا، صاف پانی اور بنیادی سہولیات مہیا کی جائیں،ڈویژنل، ضلعی، تحصیل اور شہری تنظیمیں و الائیڈ ونگز ، تمام تنظیمی عہدیداران کیمپوں میں خوراک، راشن اور ضروری سامان کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔خیمے اور ادویات متاثرین تک فوری طور پر پہنچائی جائیں۔خوشحال طبقات اور مخیر حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لئے آگے آئیں۔پارٹی عہدیداران اپنی استطاعت کے مطابق بے گھر متاثرین کو عارضی رہائش اپنے گھروں میں فراہم کریں۔ معصوم بچوں، بزرگوں اور مریضوں کے علاج و ادویات کے انتظامات میں پارٹی عہدیداران فعال کردار ادا کریں۔

