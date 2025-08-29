گھر سے کوڑا اٹھانے کیلئے شالیمار ٹاؤن کو 190 رکشے فراہم
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)شالیمار ٹاؤن میں 1100 سے زائد ورکرز، 110 آپریشنل گاڑیوں نے خصوصی صفائی آپریشن میں حصہ لیا۔
اس حوالے سے سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ فضل پورہ ویسٹ انکلیوژر اور چائنہ سکیم عارضی کولیکشن پوائنٹ کو روزانہ کی بنیاد پر زیرو ویسٹ کیا جا رہا ہے جبکہ خصوصی صفائی اقدامات کرتے ہوئے شالیمار ٹاؤن میں موجود 06 ہاٹ سپاٹ ایریاز کو کلیئر کر دیا گیا ہے ۔گھر گھر سے ویسٹ اٹھانے کے لیے شالیمار ٹاؤن میں 190 لوڈر رکشے تعینات ہیں۔اربن یونین کونسلز کے ساتھ ساتھ دیہی یونین کونسلز میں بھی صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔آپریشن ٹیموں نے نیلم سینما کمرشل مارکیٹ، کوٹلی پیر عبدالرحمن،جمیل پارک،علی پارک،بھوگیوال روڈ،شالیمار لنک روڈ، جانی پورہ،محمد علی شادی ہال کے اطراف خصوصی صفائی آپریشن مکمل کیا۔شالیمار باغ کے اطراف،مادھو لعل حسین دربار، قبرستان اور اس سے ملحقہ راستوں پر صفائی ستھرائی کی گئی۔چائنہ سکیم،چمڑہ منڈی، مصری شاہ،شاد باغ،سکھ نہر روڈ،گھوڑے شاہ،باغبان پورہ بازار،رام گڑھ بازار،سوہاوری بازار میں خصوصی صفائی ٹیمیں تعینات ہیں۔