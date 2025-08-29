صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورکرز ویلفیئر سکولوں کی مرحلہ وار سولر توانائی پر منتقلی

  • لاہور
لاہور (خبر نگار) صوبائی وزیر لیبر و افرادی قوت ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت محکمہ لیبر کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔

 جس میں راشن کارڈ کی تقسیم، ورکرز ویلفیئر سکولوں اور سوشل سکیورٹی ہسپتالوں کی سولرائزیشن، لیبر کالونیوں کی تعمیر اور سوشل سکیورٹی کی ریکوری کے معاملات پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ رجسٹرڈ ورکرز میں راشن کارڈ کی تقسیم کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے اور اب تک دو لاکھ سے زائد کارڈز تقسیم کیے جا چکے ہیں، جبکہ اگلے چھ ماہ میں یہ عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ بریفنگ کے مطابق پیسی سوشل سکیورٹی نے 31 ارب روپے سے زائد کی ریکارڈ ریکوری کی ہے ، جس پر عمدہ کارکردگی دکھانے والے افسران کو سراہا جائے گا۔مزید بتایا گیا کہ ورکرز ویلفیئر فنڈز کے سکولوں اور سوشل سکیورٹی ہسپتالوں کو مرحلہ وار سولر توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے ۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ اور گجرات کے ہسپتالوں پر سولر پینلز کی تنصیب جاری ہے ، جبکہ سکولوں کو سولرائز کرنے کے لیے 204 ملین روپے کا تخمینہ تیار کیا گیا ہے۔

