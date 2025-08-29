صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب، لیسکو ہیڈکوارٹرز میں فلڈ کنٹرول سنٹر قائم

  • لاہور
سیلاب، لیسکو ہیڈکوارٹرز میں فلڈ کنٹرول سنٹر قائم

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ملک بھر میں سیلابی صورتحال، لیسکو کے بجلی کی بلاتعطل فراہمی کے لیے انتظامات ،لیسکو ہیڈکوارٹرز میں فلڈ کنٹرول سنٹر قائم، لیسکو فلڈ کنٹرول سنٹر میں سی ای او لیسکو کو صورتحال پر بریفنگ۔

بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ 105 فیڈرز میں سے 89 بحال، 16 پر کام جاری، اوکاڑہ کے 41 میں سے 33 فیڈرز مکمل بحال، 8 پر جزوی فراہمی شروع، قصور کے 64 میں سے 56 فیڈرز مکمل بحال، 8 پر جزوی فراہمی کی جارہی ہے ،دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر آپریشن سٹاف الرٹ ہیں ،چیف ایگزیکٹو لیسکو رمضان بٹ کا کہنا ہے کہ لیسکو کا تمام آپریشن ،عملہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار،لیسکو اس وقت تمام متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولیو مہم،5لاکھ 70ہزار بچے ہدف

زکریا یونیورسٹی :انسداد بجلی چوری مہم، پروفیسروں کی مزاحمت

ڈپٹی کمشنر کی ایوب چوک کی آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت

انرویل ڈسٹرکٹ 340کی نومنتخب عہدیداروں کو بیجز لگانے کی تقریب

کہروڑپکا :وزیر مملکت کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

امدادی سرگرمیاں ، ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ سرگرم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ