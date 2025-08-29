تمام اداروں کو فوری، مؤثر اقدامات کی ضرورت : گورنر
لاہور(سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے گزشتہ روز دریائے راوی کا دورہ کیا، بعد ازاں راوی برج پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب بھر میں اس وقت ایمرجنسی کی صورت حال ہے اور تمام اداروں کو فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے بتایا کہ راوی کے مقام پر اس وقت 1 لاکھ 70 ہزار کیوسک پانی گزر رہا ہے، جو گزشتہ 30 سالوں کے دوران آنے والا سب سے شدید سیلاب ہے ۔گورنر نے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ خطرے کے علاقوں سے فوری طور پر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے اور ریلیف سرگرمیوں میں تیزی لائی جائے۔ انہوں نے کہا، انتظامیہ کو ایکٹو ہونے کی ضرورت ہے اور جہاں خطرہ ہے وہاں لوگوں کو نکالنا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز جلد متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ سیاسی تنقید اور ڈیمز کی ضرورت پر زور گورنر سردار سلیم حیدر نے گفتگو کے دوران کہا کہ بدقسمتی سے ماضی میں سیاسی نااہلی کی وجہ سے ڈیمز نہیں بن سکے، جس کے اثرات آج ہمیں بھگتنا پڑ رہے ہیں۔