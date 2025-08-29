صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام اداروں کو فوری، مؤثر اقدامات کی ضرورت : گورنر

  • لاہور
تمام اداروں کو فوری، مؤثر اقدامات کی ضرورت : گورنر

لاہور(سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے گزشتہ روز دریائے راوی کا دورہ کیا، بعد ازاں راوی برج پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب بھر میں اس وقت ایمرجنسی کی صورت حال ہے اور تمام اداروں کو فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔

انہوں نے بتایا کہ راوی کے مقام پر اس وقت 1 لاکھ 70 ہزار کیوسک پانی گزر رہا ہے، جو گزشتہ 30 سالوں کے دوران آنے والا سب سے شدید سیلاب ہے ۔گورنر نے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ خطرے کے علاقوں سے فوری طور پر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے اور ریلیف سرگرمیوں میں تیزی لائی جائے۔ انہوں نے کہا، انتظامیہ کو ایکٹو ہونے کی ضرورت ہے اور جہاں خطرہ ہے وہاں لوگوں کو نکالنا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز جلد متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ سیاسی تنقید اور ڈیمز کی ضرورت پر زور گورنر سردار سلیم حیدر نے گفتگو کے دوران کہا کہ بدقسمتی سے ماضی میں سیاسی نااہلی کی وجہ سے ڈیمز نہیں بن سکے، جس کے اثرات آج ہمیں بھگتنا پڑ رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی جاری، وزیر صحت

پی این سی اے میں مون سون شجرکاری مہم افتتاح

چودھری سالک کا دورہ بونیر، متاثرین میں امدادی چیک تقسیم

بجلی بلوں میں پی ٹی وی لائسنس فیس ختم کر دی، چیف ایگزیکٹو آئیسکو

بینک آف خیبر نے 2025کی ششماہی مدت کیلئے مالی نتائج کا اعلان کر دیا

سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈیڑھ کر وڑ روپے کی ڈکیتی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ