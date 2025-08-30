صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
