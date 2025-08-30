صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
بازیاب خاتون کو دارالامان بجھوادیاگیا

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے خاتون بازیابی کیس میں پولیس سے خاتون کی عمر سے متعلق رپورٹ طلب کرتے ہوئے بازیاب خاتون کو دارالامان بھجوا دیا گیا۔لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس راجہ غضنفر علی خاں نے محمد شان کی بیوی کی بازیابی درخواست پر سماعت کی،عدالت نے انتباہ کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ اگر خاتون نے آپ کے حق میں بیان نہ دیا تو عدالتی وقت ضائع کرنے پر آپ کو 50 ہزار روپے جرمانہ کیا جائے گا،بظاہر خاتون کی عمر کم لگ رہی ہے ،عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس خاتون کی عمر کا کوئی ثبوت ہے ،مدعی اور خاتون کے والدین عمر کا ثبوت پیش نہ کر سکے ،عدالت نے خاتون کو 8 ستمبر تک دارالامان بھجوا دیا۔

 

