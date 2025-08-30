صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی چھائونی: زہریلا کھانا کھانے سے 5افراد کی حالت غیر

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)جنوبی چھاؤنی کے علاقے میں زہریلا کھانا کھانے سے 5افراد کی حالت غیر ہو گئی جنہیں فوری طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔تفصیلات کے مطابق جنوبی چھاؤنی کے۔۔۔

 علاقے نادر آباد میں کھانا کھانے کے دوران ایک ہی خاندان کی حالت غیر ہوگئی ،اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیموں نے متاثرہ افراد تاج ،اقرا ،مسلمہ،ظہور اور نصرت کو ہسپتال منتقل کیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بیان کی جاتی ہے ،اہلخانہ کا کہنا ہے کھانا پکانے کے دوران سالن میں چھپکلی گر گئی جس کا گھر والوں کو پتہ نہ چلا اور کھانا کھاتے ہی سب کی طبعیت خراب ہو گئی۔

 

