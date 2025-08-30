صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5بازیاب مزدوریکم ستمبرتک حفاظتی ضمانت پررہا

  • لاہور
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے ٹیوب ویل کی بورنگ کرنے والے پانچ مزدوروں کی پولیس حراست سے۔۔۔

 بازیابی کی درخواست پر سی پی او فیصل آباد کو ایس ایچ او ڈجکوٹ کیخلاف تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے بازیاب افراد کو یکم ستمبر تک حفاظتی ضمانت پر رہا کر دیا۔عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ملزم گرفتار کئے مگر گرفتاری کیوں نہیں ڈالی، آپ نے قانونی تقاضے پورے کیوں نہیں کئے ،ایس ایچ او نے بتایا کہ مغویوں کیخلاف دیہاتیوں کی ون فائیو کال پر مقدمہ درج کیا تھا،عدالت نے سی پی او فیصل آباد کو ایس ایچ او ڈجکوٹ کیخلاف تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے بازیاب مزدوروں کی یکم ستمبر تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔

 

