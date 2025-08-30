صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے 2022 موضع جات متاثر

  • لاہور
لاہور (اپنے سٹی رپورٹرسے )پنجاب بھر میں سیلابی صورتحال کے باعث کتنی آبادی،کتنے موضع جات۔۔۔

 ،کتنے افراد اور مال مویشیوں کو ریسکیو کیا گیا ،کتنے ریلیف ،میڈیکل اور ویٹرنری کیمپس فعال کئے گئے ، تفصیلات دنیا نیوز نے حاصل کر لیں، پنجاب میں سیلابی صورتحال کے باعث 15 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ۔سیلابی صورتحال کے باعث 2022 مواضع جات بھی متاثر ہوئے ہیں، ابتک 4 لاکھ 71 ہزار سے زائد افراد کا انخلا مکمل کیا گیا ہے ،3 لاکھ 96 ہزارجانوروں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے ،پنجاب حکومت کی جانب سے 500 ریلیف کیمپ قائم کئے گئے ہیں ۔

 

