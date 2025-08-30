صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون سے زبردستی نکاح کرانے والے 3 ملزم گرفتار

  • لاہور
خاتون سے زبردستی نکاح کرانے والے 3 ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)ناکہ نیو راوی نے خاتون سے زبردستی نکاح کرانے والے 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔۔۔

ملزمان گاڑی میں خاتون کو زبردستی اپنے ہمراہ لے جارہے تھے ،خاتون کے شور مچانے پر ناکہ انچارج نے گاڑی ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے گاڑی بھگادی، ملزمان ہیبت،سرفراز،سدا بہار اور مغویہ خدیجہ کو قانونی کارروائی کیلئے کے تھانہ شاہدرہ ٹاؤن کے حوالے کردیا۔خاتون خدیجہ نے پولیس کو بتایا کہ تینوں ملزمان نے زبردستی میرا نکاح ہیبت خان سے کرایا تھا ،ملزمان نے آپسی رنجش کا بدلہ لینے کیلئے خاتون کو شور کوٹ سے اغوا کیا۔

 

