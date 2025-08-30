صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ میں موسمِ گرما کی چھٹیوں کا آٹھواں ہفتہ، مخصوص کیٹیگری کے چند کیسز سماعت کیلئے مقرر

  • لاہور
لاہور ہائیکورٹ میں موسمِ گرما کی چھٹیوں کا آٹھواں ہفتہ، مخصوص کیٹیگری کے چند کیسز سماعت کیلئے مقرر

لاہور( کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں موسمِ گرما کی چھٹیوں کے آٹھویں ہفتے کے آخری روز صرف مخصوص کیٹیگری کے۔۔۔

 چند کیسز سماعت کے لئے مقرر کیے گئے ۔جمعہ کا روز ہونے کے باعث وکلا اور سائلین کی حاضری معمول سے نہایت کم رہی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی بیرون ملک ہونے کی وجہ سے ان کی عدالت میں بھی کوئی مقدمہ سماعت کیلئے مقرر نہیں تھا ،چھٹیوں اور جمعہ کے روز کی مناسبت سے عدالت میں کوئی اہم سیاسی نوعیت کا کیس بھی مقرر نہیں کیا گیاتھا۔ہائیکورٹ میں ڈویژن بینچز بھی کسی مقدمے کی سماعت نہیں ہوئی ۔

 

