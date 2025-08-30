صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں ،عورتوں کو زبردستی بھیک منگوانے والے گروہ بے نقاب

  • لاہور
لاہور (آئی این پی)لاہور پولیس کی جانب سے رواں سال گداگری ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے نتیجے میں2747پیشہ ور گداگروں کی گرفتاری عمل میں لاکر ان کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے ۔۔۔

ترجمان لاہور پولیس نے بتایاکہ گرفتارگداگروں میں2632مرد، 103عورتیں اور 12سہولت کار شامل ہیں۔سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ نے کہا ہے کہ انسدادِ گداگری مہم کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔سی سی پی او لاہور نے ڈویژنل افسران کو مؤثر حکمت ِ عملی کے تحت گداگر وں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک سگنلز، چوکوں اوراہم شاہراہوں پر بھکاریوں کو کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔

 

