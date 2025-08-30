سروسز :مریض کے تیماردار نے نرس کو تھپڑ ماردیا
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )سروسز ہسپتال میں وی آئی پی کمرے میں داخل مریض کے تیماردار نے سٹاف نرس کو تھپٹر رسید کردیا۔۔۔
۔ایم ایس کا وی وی آئی پی اٹینڈنٹ کے حق میں معاملہ دبانے کی کوشش مگر لاہور نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد ایم ایس نے چار رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی، دوسری جانب مقدمہ درج نہ ہونے پر نرسز نے احتجاج کی دھمکی دے دی۔ سروسز ہسپتال کے وی وی آئی پی رومز میں ڈیوٹی پر مامور سٹاف نرس بشریٰ شفیع نے ایم ایس سروسز ہسپتال کو درخواست دی ہے ،پرنسپل سمز پروفیسر زہرہ شفیع نے کہا ہے کہ اپنے سٹاف کیساتھ زیادتی برداشت نہیں۔