گلبرگ سکیم میں آئندہ ہفتے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز
لاہور (اے پی پی)ایل ڈی اے ہاؤسنگ اور ٹاؤن پلاننگ افسران نے گزشتہ روز تجاوزات کیخلاف آگاہی کیلئے گلبرگ کے مختلف بلاکس کادورہ کیا۔ ڈائریکٹرہاؤسنگ شہبازالحق گھرکی، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ سدرہ تبسم ودیگر افسران نے ظہورالٰہی روڈ،مین ماسرکیٹ گلبرگ کے اطراف دورہ کیا۔
