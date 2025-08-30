صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلبرگ سکیم میں آئندہ ہفتے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز

  • لاہور
لاہور (اے پی پی)ایل ڈی اے ہاؤسنگ اور ٹاؤن پلاننگ افسران نے گزشتہ روز تجاوزات کیخلاف آگاہی کیلئے گلبرگ کے مختلف بلاکس کادورہ کیا۔ ڈائریکٹرہاؤسنگ شہبازالحق گھرکی، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ سدرہ تبسم ودیگر افسران نے ظہورالٰہی روڈ،مین ماسرکیٹ گلبرگ کے اطراف دورہ کیا۔

