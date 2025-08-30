سیکرٹری اوقاف کا سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ
لاہور(سیاسی نمائندہ)سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہررضابخاری نے سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا ۔۔۔
انہوں نے شاہدرہ کے علاقے میں دربارحضرت حسن شاہ ولی ؒ اور دربار حضرت سلامت علی شاہ ؒ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ حکومت متاثرہ بستیوں کو سیلابی پانی سے محفوظ رکھنے کیلئے پوری طرح مستعد ہے ۔خانقاہوں میں متاثرین کے قیام و طعام اور خورونوش کا بندوبست کیا گیا ۔ محکمانہ وسائل اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سیلاب زدگان کو تمام سہولیات فراہم کی جارہی ہیں۔