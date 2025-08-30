صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری اوقاف کا سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ

  • لاہور
سیکرٹری اوقاف کا سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ

لاہور(سیاسی نمائندہ)سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہررضابخاری نے سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا ۔۔۔

انہوں نے شاہدرہ کے علاقے میں دربارحضرت حسن شاہ ولی ؒ اور دربار حضرت سلامت علی شاہ ؒ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ حکومت متاثرہ بستیوں کو سیلابی پانی سے محفوظ رکھنے کیلئے پوری طرح مستعد ہے ۔خانقاہوں میں متاثرین کے قیام و طعام اور خورونوش کا بندوبست کیا گیا ۔ محکمانہ وسائل اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سیلاب زدگان کو تمام سہولیات فراہم کی جارہی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹے کی قیمتوں میں اضافہ،چینی بھی مہنگی فروخت

ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی و پولیو کا اجلاس

صہیب بھرتھ کا کوٹ مومن کا دورہ،5افراد کو ریسکیوکیا

سسٹم کو تبدیل اور باریوں کا خاتمہ کرنا ہوگا ،ڈاکٹر طارق سلیم

محکمہ اوقاف کے یونٹس کے کرایوں میں اضافہ،کرایہ داروں کا اظہار تشویش،ہنگامی اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا میں نان ٹیچنگ سٹاف کی تربیت کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن