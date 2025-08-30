صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر سے فپواسا کے وفد کی ملاقات ، مسائل سے آگاہ کیا

  • لاہور
گورنر سے فپواسا کے وفد کی ملاقات ، مسائل سے آگاہ کیا

لاہور (سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن (فپواسا)کے نمائندگان نے ملاقات کی۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کیا کہ ملک کی ترقی کا حصول اعلیٰ تعلیم سے وابستہ ہے اعلی ٰتعلیم کی خودمختاری پر سمجھوتہ نہیں ہونا چاہئے ۔۔۔

 بطور چانسلر سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ یونیورسٹیوں میں ڈرگز اور طالبات کی ہراسمنٹ پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ جامعات کا مقصد تحقیق کا فروغ ہے ۔موجودہ دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لئے جامعات میں تحقیق و ریسرچ پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔اکیڈیمیہ کی انڈسٹری سے روابط مضبوط کرنے اور ریسرچ کو انڈسٹری سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔اس موقع پر فپواسا کے نمائندگان نے گورنر کو پنجاب کی یونیورسٹیز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام جامعات کی باڈیز میں حکومت کی نمائندگی پہلے سے ہی موجودہ ہے اور نئی ترامیم سے جامعات کی خودمختاری ختم ہو جائے گی۔ جامعات  ہائیر ایجوکیشن  کا گہوارہ ہوتی ہیں۔ ان کی خودمختاری  قائم رہنی چاہئے۔گورنر نے فپواسا کے نمائندگان کے تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔

 

