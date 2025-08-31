قصور:تین جواں سال لڑکیاں اغوا
قصور(خبرنگار)قصورکے گردونواح سے تین جواں سال لڑکیاں اغوا،قصورکے نواح کوٹ رادھا کشن کے علاقے کوٹ شیخ حاکم علی اعظم آباد سے 15 سالہ اسکول کی طالبہ ایمان فاطمہ کو اغوا کر لیا گیا۔
لڑکی کے والد محمد عارف نے پولیس کو درخواست میں محمد نعیم اور عدنان نامی دو ملزمان پر اغوا کا شبہ ظاہر کیا۔ ہے ، جو پہلے بھی ان کی بیٹی کو تنگ کرتے تھے ۔قصور کے نواح چھانگا مانگاکے علاقے آہلوال روڈ کے علاقے نجی بھٹہ سے ایک 15 سالہ لڑکی کو اغوا کر لیا گیا ہے ۔ الہ آباد کے ڈاکٹر عظیم الدین بازار کے رہائشی محمد یاسین نے اپنی 18 سالہ بیٹی رمشاء کے اغوا کی رپورٹ درج کرائی ہے۔