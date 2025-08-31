پھولنگر :مقروض شہری کا پٹرول چھڑک کراقدام خود سوزی
قصور(خبرنگار)قصورکے نواح پھول نگر میں بینک کے مقروض شہری نے پٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی، جھلس جانے پر تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کردیا گیا۔
محلہ صابری کے 35 سالہ فیاض مسیح نے بینک سے قرض لیا تھا اور قسطیں ادا نہ کر پانے کی وجہ سے اس نے خودسوزی کی کوشش کی۔ آگ سے فیاض کا پورا جسم بری طرح جھلس گیا، جس کے بعد اسے تشویشناک حالت میں لاہور کے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں وہ سرجیکل وارڈ میں زیرعلاج ہے ۔ پولیس کو واقعے کی اطلاع جناح ہسپتال کے محرر نے فون پر دی۔