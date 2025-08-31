صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
موٹرسائیکل سواروں کیلئے لائسنس سہولت برقرار رکھنے کا فیصلہ

لاہور (این این آئی) ڈی آئی جی ٹریفک نے موٹرسائیکل سواروں کے لیے ایک ہی دن میں لائسنس کے اجرا کی سہولت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔۔۔

موٹرسائیکل سواروں کوایک ہی دن میں لرننگ وریگولرلائسنس کی سہولت فراہم کرنے کے منصوبے کو ایک سال مکمل ہو گیا۔صوبہ بھرمیں ایک سال میں موٹرسائیکل سواروں کو 29لاکھ60سے زائدریگولرلائسنس جاری کئے گئے ،ملکی تاریخ میں پہلی بارموٹر سائیکل سواروں کولائسنس کی اتنی بڑی سہولت فراہم کی جارہی ہے ۔ 29لاکھ 45ہزارسے زائدمردوں نے موٹرسائیکل کے ڈرائیونگ لائسنس بنوائے۔

