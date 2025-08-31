صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم گرما کی تعطیلات ، آخری ہفتے کاترمیمی ججز روسٹر جاری

  • لاہور
موسم گرما کی تعطیلات ، آخری ہفتے کاترمیمی ججز روسٹر جاری

لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس ہائیکورٹ عالیہ نیلم کی منظوری سے پرنسپل سیٹ پر موسم گرما کی تعطیلات کے نویں اور آخری ہفتے کا ترمیمی ججز روسٹر جاری۔۔۔

 یکم ستمبر سے 3 ڈویژن بینچ سول اور فوجداری اپیلوں پر سماعت کرینگے، 17 سنگل بینچ حکم امتناعی، ضمانت، اندراج مقدمہ سمیت کیسوں کی سماعت کریں گے ،پرنسپل سیٹ پر ڈویژن بینچز میں کام کرنیوالے ججز بطور سنگل بینچ بھی کیسوں کی سماعت کرینگے۔ نویں ہفتے کے ججز روسٹر پر عملدرآمد یکم ستمبر بروز سوموار سے شروع ہوگا ، جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس محمد رضا قریشی پر مشتمل بینچ تمام نوعیت کی سول اپیلوں پر سماعت کرے گا،جسٹس شمس محمود مرزا اور جسٹس راحیل کامران شیخ پر مشتمل بینچ تمام نوعیت کی سول اپیلوں پر سماعت کرے گا ،جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس چودھری سلطان محمود پر مشتمل بینچ تمام فوجداری نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو اعلیٰ سیاحتی مقام بنایا جائیگا، چیئر مین سی ڈی اے

ناقص صفائی کی شکایات پر عملہ تبدیل کیاجا ئے، کمشنر راولپنڈی

ٹیکسلا کے ثقافتی ورثہ کا تحفظ یقینی بنایا جائے، ڈی سی راولپنڈی

محکمہ زراعت کا عملہ فلڈ ریلیف ریسکیو آپریشن میں حصہ لے، سیکر ٹری

ڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

پی ایچ اے کے زیر اہتمام راولپنڈی میں شجر کاری مہم کا آغاز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل