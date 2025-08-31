موسم گرما کی تعطیلات ، آخری ہفتے کاترمیمی ججز روسٹر جاری
لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس ہائیکورٹ عالیہ نیلم کی منظوری سے پرنسپل سیٹ پر موسم گرما کی تعطیلات کے نویں اور آخری ہفتے کا ترمیمی ججز روسٹر جاری۔۔۔
یکم ستمبر سے 3 ڈویژن بینچ سول اور فوجداری اپیلوں پر سماعت کرینگے، 17 سنگل بینچ حکم امتناعی، ضمانت، اندراج مقدمہ سمیت کیسوں کی سماعت کریں گے ،پرنسپل سیٹ پر ڈویژن بینچز میں کام کرنیوالے ججز بطور سنگل بینچ بھی کیسوں کی سماعت کرینگے۔ نویں ہفتے کے ججز روسٹر پر عملدرآمد یکم ستمبر بروز سوموار سے شروع ہوگا ، جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس محمد رضا قریشی پر مشتمل بینچ تمام نوعیت کی سول اپیلوں پر سماعت کرے گا،جسٹس شمس محمود مرزا اور جسٹس راحیل کامران شیخ پر مشتمل بینچ تمام نوعیت کی سول اپیلوں پر سماعت کرے گا ،جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس چودھری سلطان محمود پر مشتمل بینچ تمام فوجداری نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔