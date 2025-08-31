صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایچ ای سی کی وائس چانسلرز کانفرنس 2025 کا انعقاد

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے برگد آرگنائزیشن فار یوتھ ڈویلپمنٹ کے تعاون سے لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں وائس چانسلرز کانفرنس 2025 کا انعقاد کیا۔

 اس اہم اجلاس میں ملک بھر کی 100 سے زائد جامعات کے وائس چانسلرز، ریکٹرز، بین الاقوامی ماہرین، پالیسی ساز اور سول سوسائٹی کے رہنما شریک ہوئے ۔ اجلاس کے اختتام پر کانفرنس ڈیکلیریشن منظور کیا گیا، چیئرمین پی ایچ ای سی پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ ڈیکلیریشن صرف ایک اعلامیہ نہیں بلکہ ادارہ جاتی اصلاحات کا باقاعدہ فریم ورک ہے ۔ کانفرنس میں بین الاقوامی ماہرین کی شمولیت نے مباحثے کو عالمی رنگ بخشا، جن میں پروفیسر ڈاکٹر آندریاس بُرکرٹ (یونیورسٹی آف کاسل، جرمنی)، ڈاکٹر آصف چودھری (واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی، امریکہ)، پروفیسر راحیل نواز (اسٹیفورڈشائر یونیورسٹی، برطانیہ)، ڈاکٹر جان کے شُوئلر (یونیورسٹی آف فلوریڈا، امریکہ) اور ڈاکٹر ریحان صادق (یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا، کینیڈا) شامل تھے ۔ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ پنجاب کی جامعات اپنے نصاب اور تحقیق میں مصنوعی ذہانت، ڈیٹا سائنس اور ماحولیاتی موافقت کو شامل کریں۔

