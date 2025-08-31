اخوت کی جانب سے ’’ٹیک اے لیپ‘‘ اور’’ایکو لاجیکل ہب‘‘ کا افتتاح
لاہور (سٹاف رپورٹر) اخوت نے پارکو گن وور لمیٹڈ کے تعاون سے دو اہم منصوبوں ٹیک اے لیپ اور ایکو لاجیکل ہب کا افتتاح کر دیا۔
اس حوالے اخوت کالج قصور میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی جس میں سی ای او پی جی ایل آصف اقبال، سینئر مینجمنٹ، انڈسٹری کے نمائندے، اخوت کے بانی و چیئرمین ڈاکٹر محمد امجد ثاقب، کالج کے اساتذہ اور طلبہ شریک ہوئے۔ ایکو لاجیکل ہب 25,000 مربع فٹ پر محیط ہے۔ اسے نوجوانوں کے لیے ایک ڈی کاربنائزڈ سرکلراور حیاتیاتی تنوع سے بھرپور ایک پائیدار ماحول دوست جگہ کے طور پر ڈیزائن کیا گیا۔